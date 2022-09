Black Panther: Wakanda Forever, Letitia Wright e l'impatto emotivo del suo personaggio su di sé

Mentre restiamo in attesa di nuovi dettagli per Black Panther: Wakanda Forever, Letitia Wright si è espressa riguardo al lungo viaggio che è stato l'interpretare il suo personaggio.

Uno dei tratti più memorabili della sua Shuri si rintraccia proprio nel legame che aveva con il fratello all'interno della storia. Non soltanto, quindi, il valore individuale, ma quei particolari momenti sorella-fratello centrali nella lettura di un contesto ancora oggi nel cuore dei fan. Nel lavorare a Black Panther: Wakanda Forever tutto ciò acquista un sapore ben diverso dal passato, delineato dalla scomparsa di Chadwick Boseman e dal futuro del progetto.

Black Panther: Wakanda Forevers, Shuri, Nakia, e Ramonda nel trailer

In relazione a tutto ciò Letitia Wright si è aperta riguardo a quel che prova ed ha provato interpretando questo personaggio, e parlando con Empire ha rivelato quanto questa esperienza abbia influito su se stessa anche come donna: "Il viaggio di Shuri mi ha permesso di piangere, piangere, ridere e acquisire una forza che non avrei mai pensato di poter avere. Le prove e le tribolazioni ti rendono quello che sei. O ti pieghi o ti alzi e vai avanti. Mi sento come se Shuri continuasse a guardarmi ogni giorno, chiedendomi se dovevo mollare o provare di nuovo. Ho continuato ad andare avanti fino a quando la guarigione non ha iniziato ad avvenire anche per me".

Moltissime sono le domande verso il futuro di Shuri in Black Panther: Wakanda Forever ed oltre, e nel frattempo è stata pubblicata anche una sua nuova immagine, sempre da Empire, in cui pare indossare una sorta di abito cerimoniale.

Che sia tutto connesso alla scomparsa del Re di Wakanda? Per quel che ne sappiamo alla base del nuovo film dovrebbe esserci un evento del genere, magari proprio con una cerimonia dedicata. Resta comunque da vedere come Black Panther: Wakanda Forever gestirà il tutto nella fase 4 dell'MCU.