Black Panther: Wakanda Forever, l'identità di Black Panther rivelata in un nuovo poster

Ora che Black Panther: Wakanda Forever è nei cinema da due settimane si allenata la presa dei Marvel Studios sulle tattiche anti spoiler e lo studio rivela sui social media l'identità del nuovo Black Panther nel sequel del film diretto da Ryan Coogler grazie a un nuovo character poster.

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler su Black Panther: Wakanda Forever non proseguite nella lettura di questa news

Come in molti già hanno potuto vedere dal film, e come era stato ampiamente anticipato dopo la morte di Chadwick Boseman, è la sorella di T'Challa, Shuri (Letitia Wright), a indossare il costume del compianto fratello portando avanti la sua eredità.

Sin dai primi trailer di Black Panther: Wakanda Forever diffusi mesi fa, erano stati in molti a capire che sarebbe stata Shuri a diventare la nuova Black Panther. E seppur non ci sia stato un vero e proprio recasting di T'Challa, interpretato dal compianto Chadwick Boseman nel primo film, la scena mid-credits del film ha disseminato importanti indizi per il futuro del personaggio nell'MCU.

Black Panther: Wakanda Forever, cosa aspettarsi dal futuro della saga Marvel

Sulla questione è intervenuto di recente anche Winston Duke, interprete di M'Baku, che ha spiegato come in futuro un nuovo attore vestirà i panni di T'Challa, ma Black Panther: Wakanda Forever non era il film adatto per farlo.

Come rivela la nostra recensione di Black Panther: Wakanda Forever, nel film la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba) lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T'Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l'aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di Talokan, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.