Black Panther: Wakanda Forever, il Funko POP di Aneka è adesso al prezzo minimo storico su Amazon

L'uscita al cinema di Black Panther: Wakanda Forever, nel 2022, ha segnato un'intera generazione di fan dell'MCU proprio per via del suo significato oltre lo schermo, connettendosi direttamente con la recente e vicina scomparsa di Chadwick Boseman, l'attore che interpretava il protagonista, T'Challa. Ciò ha generato un forte impatto emotivo tra i fan, portando il film ad essere un tributo potente alla sua memoria, regalando un sequel interessante che ha saputo proseguire quanto conosciuto a livello di trama, intrattenendo anche, e continuando a rappresentare temi di identità, potere e resistenza, che hanno risuonato profondamente in un pubblico globale.

Partendo da tutto ciò, oggi vi segnaliamo che su Amazon, i fan di Black Panther: Wakanda Forever possono attualmente trovare il** Funko POP di Aneka, al prezzo minimo storico per la piattaforma, grazie a un'offerta. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, la statuina in questione è disponibile a 8,70€, con uno sconto del 46% sul prezzo consigliato indicato (16,00€) e del 21% sul prezzo più basso recente. Se interessati all'acquisto, o ad avere qualche informazione in più su questa statuina, passate dal box qui sotto, o cliccate su questo indirizzo.

Un Funko POP da Black Panther: Wakanda Forever

Il Funko POP di Aneka, da Black Panther: Wakanda Forever, viene indicato come alto circa 9,5 cm, e realizzato con vinile "resistente e di alta qualità". Anche in questo caso sono i dettagli splendidi e ricercati, a fare la differenza in termini di riconoscibilità. L'estetica guerrigliera di Aneka si riconosce nell'immediato di un'armatura ricercata e curata, rappresentazione diretta di un mondo che abbiamo visto prendere forma e vita sul grande schermo.

Se fan di Black Panther: Wakanda Forever e del personaggio di Aneka, non lasciatevi scappare questo Funko POP su Amazon. Se non per voi potrebbe comunque rivelarsi un'idea regalo originale.