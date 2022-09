Black Panther: Wakanda Forever: in Francia rischia di uscire direttamente su Disney+

C'è preoccupazione per la possibile cancellazione dell'uscita cinematografica di Black Panther: Wakanda Forever, che in Francia rischia di arrivare direttamente su Disney+ per via delle leggi protezionistiche sul cinema e sullo streaming.

Black Panther: Lupita Nyong'O e Letitia Wright in una foto del film

Nuovi report suggeriscono che Disney stia seriamente pensando di cancellare l'uscita nelle sale in Francia date le nuove leggi del paese in materia di film e piattaforme streaming. Le leggi francesi richiedono che le uscite nelle sale attendano almeno 17 mesi prima di approdare su un servizio di streaming disponibile nel paese, il che significa che nessun film della Fase 4 dei Marvel Studios è arrivato a un servizio di streaming in Francia, Disney+ o altro che sia.

La notizia proviene da Le Film Francais (tramite The Direct), il magazine afferma che la Disney valuta le varie opzioni su ogni uscita nelle sale. "La cronologia dei media ci costringe a valutare le nostre uscite nelle sale film per film. Non abbiamo ancora preso una decisione sull'uscita di Black Panther 2", si legge in una dichiarazione ufficiale di Disney.

La Francia non è l'unico paese in cui l'uscita di Black Panther: Wakanda Forever è a rischio. È quasi certo che l'uscita del sequel verrà bandita in Cina, come è già capitato per altre pellicole dei Marvel Studios. L'anno scorso, Eternals è stato bandito da un elenco di paesi tra cui Arabia Saudita, Kuwait e Qatar a causa di un bacio sullo schermo tra due personaggi dello stesso sesso, creando così un precedente.

Black Panther: Wakanda Forever, Martin Freeman: "Senza Chadwick Boseman è stato strano e triste"

In Black Panther: Wakanda Forever, la regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e la Dora Milaje (inclusa Florence Kasumba) combattono per proteggere la loro nazione dall'intervento di potenze mondiali sulla scia della morte di re T'Challa. Mentre gli abitanti di Wakanda provano ad affrontare il futuro orfani del loro sovrano, gli eroi devono unirsi con l'aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) ed Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno di Wakanda.

L'uscita italiana di Black Panther: Wakanda Forever è prevista per il 9 novembre.