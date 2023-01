Black Panther: Wakanda Forever, le foto dal set riemerse svelano un ruolo diverso per Everett Ross

La produzione di Black Panther: Wakanda Forever è stata piuttosto caotica. dopo la perdita del protagonista Chadwick Boseman, l'emergenza sanitaria e un brutto infortunio subito dalla star Letitia Wright hanno causato una serie di ritardi. Come ogni altro film MCU, il film è stato sottoposto a reshoots che hanno visto modificato il ruolo di alcuni personaggi, in particolare Everett Ross, come indicherebbero alcune foto di Martin Freeman sul set riemerse di recente.

Le foto dal set di Black Panther: Wakanda Forever in questione mostrano Martin Freeman nei panni di Everett Ross. Tuttavia, l'attore britannico sembra molto diverso dal Ross che abbiamo visto al cinema.

Il look sfoggiato da Martin Freeman non è coerente con quanto visto nel sequel e neppure con gli altri progetti recenti dell'attore inglese. Considerando il fatto che he le foto risalgono all'agosto 2021, è altamente improbabile che Freeman stesse lavorando a Secret Invasion poiché la serie è stata girata principalmente a Londra nel 2022.

Tenendo presente questo aspetto, si presume che l'arco narrativo di Everett Ross - che si concentrava principalmente sul fatto che era sposato con Valentina Allegra de Fontaine - sia interamente il risultato dei reshoots.

Non riusciamo a pensare a nessun'altra spiegazione del motivo per cui la sua barba sia scomparsa. Inoltre, prima delle riprese Martin Freeman aveva anticipato un ruolo inaspettato per il suo Everett Ross in Black Panther: Wakanda Forever. Spiegando che il regista Ryan Coogler lo aveva aiutato a comprendere i cambiamenti del personaggio nella sceneggiatura, ha ammesso che "alcuni aspetti erano molto strani", ma nel sequel non vediamo niente di tutto questo. Chissà se scopriremo mai cosa sia successo e perché il ruolo di Ross sia stato radicalmente alterato.