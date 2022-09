Black Panther: Wakanda Forever, finalmente abbiamo un'idea del costume da un Funko POP

La recente sponsorizzazione di un nuovo Funko POP per Black Panther: Wakanda Forever ha fornito, finalmente, i primi dettagli sul nuovo costume al centro del film.

All'inizio di quest'anno Funko ha ufficializzato la sua nuova serie di gadget dedicati a Black Panther: Wakanda Forever, con una serie di POP inediti dedicati al personaggio Marvel. Fra questi, però, una recente aggiunta ci ha dato la possibilità di osservare per bene il nuovo costume del film.

Fino ad oggi siamo soltanto riusciti a scorgere il costume attraverso i gadget Lego e simili, ma con questo POP i dettagli risultano molto più chiari, così da poter cominciare a speculare su Black Panther: Wakanda Forever e sul personaggio che ne sarà protagonista.

Dall'immagine rilasciata si possono notare innanzitutto i dettagli dorati presenti anche nel costume del trailer, legandosi quindi direttamente con il futuro cinematografico del franchise. Chi credete si celi dietro la maschera? Ad oggi la maggior parte dei fan di Black Panther: Wakanda Forever, speculando, ha cominciato a vedere in Shuri la futura portatrice del mantello, anche se fino ad ora non c'è stato nulla di ufficialmente confermato.

Nel nuovo film, in arrivo nelle sale l'11 novembre, ritroviamo i personaggi della regina Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye e le Dora Milaje a combattere per proteggere la loro nazione dalle potenze mondiali intervenute sulla scia della morte di re T'Challa. C'è ancora molto da comprendere e da raccontare sul futuro di questa storia, e noi siamo in attesa di scoprirlo.