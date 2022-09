Black Panther: Wakanda Forever, nuove anticipazioni e una foto inedita di Namor

Il magazine Empire ha regalato nuove anticipazioni e una foto di Namor, nuovo personaggio Marvel in arrivo in Black Panther: Wakanda Forever.

Nel film Black Panther: Wakanda Forever verrà introdotto il famoso personaggio della Marvel chiamato Namor, di cui sono state rivelate interessanti anticipazioni e una nuova foto.

Il magazine Empire ha infatti condiviso degli spoiler relativi al sequel diretto da Ryan Coogler.

Black Panther: Wakanda Forever, una foto di Namor

Il regista di Black Panther: Wakanda Forever ha spiegato: "Il contrasto tra T'Challa e Namor - le loro personalità e le loro nazioni - salta fuori dalla pagina, è un antagonista da sogno".

A interpretare Namor è l'attore messicano Tenoch Huerta che ha spiegato perché nel film il personaggio è alla guida di Talocan, non di Atlantide come nei fumetti: "Si può prendere Atlantide dal mito greco, o puoi adattarla da una vera cultura".

Il personaggio entra in scena dopo che T'Challa decide di rivelare al mondo la verità riguardante Wakanda: "Quella decisione mette a rischio Talocan. E Talocan deve agire per proteggersi".

Un'altra differenza rispetto a quanto raccontato nelle pagine è relativa al fatto che Namor, nel MCU, sarà un mutante.

Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios, ha poi rivelato che il nemico dell'eroe avrebbe dovuto apparire alla fine di Black Panther: "La telecamera avrebbe dovuto muoversi all'interno del palazzo a Wakanda e si dovevano vedere delle orme di piedi bagnati che portavano fino al trono".

Nel cast del film ci saranno Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke, Letitia Wright, Angela Bassett, e Martin Freeman.

Black Panther: Wakanda Forever, primo sguardo a Namor in un concept art

Black Panther: Wakanda Forever è diretto ancora una volta da Ryan Coogler da una sceneggiatura scritta insieme a Joe Robert Cole.