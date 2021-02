Marvel: una serie ambientata a Wakanda in fase di sviluppo per Disney+

Il mondo di Wakanda sarà al centro di una nuova serie prodotta per Disney+ che farà parte dei progetti previsti da un nuovo accordo tra lo studio e Ryan Coogler.

Il filmmaker ha infatti firmato un contratto della durata di cinque anni che prevede la collaborazione tra The Walt Disney Company e Proximity Media.

La casa di produzione di Ryan Coogler - gestita in collaborazione con Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ludwig Göransson, Archie Davis e Peter Nicks - si occuperà dello sviluppo di nuove serie destinate alla piattaforma di streaming Disney+.

Il primo show che verrà realizzato è descritto come una serie drammatica ambientata nel Regno di Wakanda.

Bob Iger, a capo di Disney, ha dichiarato: "Ryan Coogler è uno storyteller unico la cui visione e versatilità lo hanno reso uno dei filmmaker più rilevanti della sua generazione. Con Black Panther abbia portato in vita una storia innovativa e dei personaggi iconici, in un modo realistico, significativo e memorabile, creando un momento culturale in grado di creare una svolta unica. Siamo elettrizzati nel rafforzare il nostro rapporto e non vediamo l'ora di raccontare ulteriori storie grandiose con Ryan e il suo team".

Coogler ha aggiunto: "Poter collaborare con The Walt Disney Company è un vero onore. Lavorare con lo studio in occasione di Black Panther è stato un sogno che diventa realtà. Essendo un avido consumatore di progetti televisivi, non potremmo essere più felici nel lanciare i nostri progetti televisivi con Bob Iger, Dana Walden e tutti gli incredibili studios che fanno parte della Disney. Non vediamo l'ora di imparare, crescere e costruire un rapporto con gli spettatori di tutto il mondo attraverso le piattaforme Disney. Siamo in particolare entusiasti perché compieremo il nostro primo passo con Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso e i loro partner di Marvel Studios dove lavoreremo con loro su alcuni show MCU per Disney+. Siamo già coinvolti in alcuni progetti che non vediamo l'ora di condividere".