Black Panther: una foto inedita di Chadwick Boseman alla prova costumi

Ironhead Studio ha pubblicato nuove foto dal dietro le quinte di Black Panther dove vediamo Chadwick Boseman, alla prova costumi per il cinecomic Marvel.

Nel giorno del suo compleanno, lo scorso 29 novembre, lo studio di costumi Ironhead Studio ha condiviso un momento inedito dal backstage di Black Panther, foto che mostrano Chadwick Boseman mentre fa le prove del suo iconico costume:

"È ancora difficile credere che se ne sia andato. Il tempo che abbiamo trascorso con lui è stato breve ma di grande impatto. Era un essere umano straordinario."

Dopo aver mostrato queste commoventi immagini della star, lo studio mostra poi i particolari del costume, ricordando il lavoro fatto per renderlo perfetto.

Come sappiamo, Black Panther 2 è già in pre-produzione e Marvel sta valutando come portare avanti la storia senza il suo protagonista. Come comunicato poco tempo fa, Marvel non resusciterà Chadwick Boseman in versione digitale, come alcuni rumors avevano anticipato.

Le riprese di Black Panther 2 dovrebbero prendere il via a inizio 2021, in tempo per un'ipotetica uscita nel 2022.