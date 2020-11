Black Panther 2: Marvel non resusciterà Chadwick Boseman in versione digitale

La produttrice di Black Panther ha smentito le voci che volevano il ritorno di Chadwick Boseman in versione digitale in Black Panther 2.

Black Panther 2 non riporterà in vita Chadwick Boseman attraverso il suo doppio digitale. La rassicurazione arriva direttamente da Marvel, per la precisione dalla produttrice esecutiva di Black Panther Victoria Alonso.

Black Panther: Lupita Nyong'O, Chadwick Boseman e Danai Gurira in una foto del film

La produttrice dell'MCU ha negato fermamente i rumor circolati di recente sulla possibilità di usare una versione digital double di Chadwick Boseman per il sequel in programma dopo la morte improvvisa dell'attore nel corso di un'intervista con il quotidiano argentino Clarín:

"No. C'è un solo Chadwick, e non è più con noi. Purtroppo il nostro re è morto nella vita reale, non solo nella finzione, e ci stiamo prendendo un po' di tempo per capire come proseguire la storia e come onorare la sua memoria visto l'evento terribile che ci ha colpiti. Chadwick non era solo un essere umano straordinario, ogni giorno dei cinque anni che abbiamo trascorso insieme, ma è stato anche un personaggio che ha elevato Marvel ed è rimasto nella storia."

Chadwick Boseman verso l'Oscar postumo? Le reazioni al suo ultimo film

Anche Letitia Wright, interprete della sorella di Black Panther, Shuri, ha ammesso che sarebbe strano tornare nel sequel senza Chadwick Boseman. Le riprese di Black Panther 2 dovrebbero prendere il via a inizio 2021, in tempo per un'uscita nel 2022. Ryan Coogler è stato confermato come regista e sceneggiatore del sequel. Al riguardo la Alonso ha dichiarato:

"Se che a volte, durante le produzioni, passano due/tre mesi e sembra no un tempo enorme. Ma non è troppo tempo. Abbiamo bisogno di fermarci e pensare cosa faremo e come. Dobbiamo decidere come onoreremo il franchise".