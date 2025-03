Black Panther, Denzel Washington commosso dopo aver visto il film: "Mi sembrava di aver passato il testimone"

Nel nuovo documentario di Apple TV+ Number One on the Call Sheet, Denzel Washington ha ricordato un momento in cui è stato sopraffatto dall'emozione nel buio di una sala cinematografica.

L'attore premio Oscar ha confessato che non è accaduto durante la proiezione di un classico del cinema ma di un film molto più recente e parte del più grande franchise degli ultimi decenni: Black Panther.

L'emozione di Denzel Washington davanti a Black Panther

"Ho pianto un po' quando ho visto Black Panther" ha raccontato l'attore "Ero a Broadway, stavo recitando in The Iceman Cometh, e sono andato alla prima del film ma non mi interessava il red carpet o tutto quel contorno".

Denzel Washington in una scena di Inside Man

Washington ha raccontato l'aneddoto di Black Panther nei dettagli:"Sono andato nel backstage e ho visto Chad [Boseman] e Ryan [Coogler]. Ho parlato con loro, poi mi sono seduto a guardare il film. E ho sentito che il testimone era passato. Ho pensato che questi ragazzi sullo schermo stavano davvero prendendo il nostro posto. Non so se il termine giusto sia 'sollevato' ma ero orgoglioso di vedere ciò che avevano realizzato e in che direzione stavano andando".

Il futuro del cinema in buone mani secondo Denzel Washington

Nove volte candidato all'Oscar e vincitore di due statuette, Denzel Washington, noto per film come Malcolm X e Hurricane, sentiva che il futuro del cinema era in buone mani:"Non sapevo che il film avrebbe incassato un miliardo di dollari ma poi è successo. È stato un momento speciale per me".

Primo piano di Chadwick Boseman in Black Panther

A novembre, Denzel Washington ha svelato che Ryan Coogler è impegnato nello scrivere un ruolo per lui nel prossimo film del franchise Black Panther 3, con Michael B. Jordan e sempre diretto dal regista del primo film e di Wakanda Forever.