Black Panther: Angela Bassett afferma che il sequel sarà migliore del primo film

Angela Bassett ha recentemente affermato che il sequel di Black Panther sarà ancora più grandioso della pellicola originale: durante l'ultimo episodio del The Ellen DeGeneres Show la star ha rivelato che il film sarà "fantastico" e ha definito lo sceneggiatore e regista Ryan Coogler "il leader perfetto".

La Bassett, facendo presente che non avrebbe potuto rivelare praticamente niente a proposito del nuovo film, ha dichiarato: "Sarà fantastico. Arriverà in cima a tutte le classifiche. Posso dirlo?". La DeGeneres, in seguito, ha chiesto ad Angela di parlare di quanto è stato difficile per il cast tornare sul set dopo la morte do Chadwick Boseman, che nel primo film interpretava T'Challa, alias Black Panther.

Boseman è morto il 28 agosto 2020, dopo una battaglia durata anni contro il cancro al colon; l'attrice, che interpretava sua madre, Ramonda, la regina madre del Wakanda, ha raccontato: "Chadwick era un tale esempio sul set, un tale leader, un talento straordinario. Lo sappiamo tutti, aveva un grande cuore e spero che saremo in grado di rendergli onore."

Black Panther, uscito nel febbraio 2018, ha incassato 1,3 miliardi di dollari al botteghino mondiale, secondo quanto riportato da Box Office Mojo, e ha vinto ben tre premi Oscar durante la cerimonia del 2019. Black Panther: Wakanda Forever arriverà nei cinema l'11 novembre di quest'anno.