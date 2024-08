Denzel Washington accenna al ritiro dopo Il Gladiatore 2 di Ridley Scott: “Restano pochissimi film”

Denzel Washington continua a flirtare con il ritiro dal cinema. Durante una recente intervista, il premio Oscar ha dichiarato di essere stato "tremendamente ispirato" dal prossimo sequel del regista Ridley Scott, Il Gladiatore 2, che uscirà nelle sale il 22 novembre, ma ha lasciato intendere di essere vicino alla fine della sua carriera di attore.

Denzel Washington si ritira dalla scena?

"Mi restano pochissimi film da fare che mi interessano, e devo essere ispirato dal regista, e Ridley mi ha tremendamente ispirato", ha dichiarato a Empire dopo l'ultima collaborazione con Scott in American Gangster del 2007.

Denzel Washington è un personaggio creato per il film

"Abbiamo fatto un ottimo lavoro la prima volta ed eccoci qui. È fidanzato. È entusiasta della vita e del suo prossimo film. È un'ispirazione", ha aggiunto Washington. "Tutti noi vorremmo sentirci così a 86 anni".

Dopo aver debuttato sullo schermo più di 40 anni fa, Washington ha aggiunto al suo curriculum la regia e la produzione con titoli come Antwone Fisher (2002), The Great Debaters (2007), Fences (2016) e A Journal for Jordan (2021).

Washington aveva già accennato al suo ritiro dalla recitazione in occasione della sua partecipazione all'American Black Film Festival di Miami Beach, in Florida, a giugno.

un sorridente Denzel Washington

"Le cose che mi stanno succedendo professionalmente dietro la macchina da presa sono importanti per me ora come davanti alla macchina da presa", ha detto Washington. "_Penso che passerò sempre meno tempo davanti alla macchina da presa".

Scott ha detto che l'atteso sequel del suo film del 2000 è "la cosa migliore che abbia mai fatto", prima di precisare: "Una delle cose migliori. Ne ho fatte poche di belle... è un film d'azione brutale e completo".

Nel Gladiatore 2, Paul Mescal interpreta Lucio, che entra nel Colosseo anni dopo aver assistito alla morte di Massimo (interpretato nell'originale da Russell Crowe) per mano di suo zio, l'imperatore Commodo (Joaquin Phoenix).