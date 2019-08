Black Panther 2: Marvel ha deciso il villain del film?

Black Panther 2 non fa parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, ma i produttori del film sembra abbiano deciso quale sarà il villain contro cui dovranno combattere gli erodi di Wakanda.

L'atteso sequel con protagonista Chadwick Boseman nel ruolo di T'Challa è attualmente in fase di pre-produzione. Online stanno però emergendo le prime indiscrezioni riguardanti la trama di Black Panther 2 e, secondo le fonti di We Got This Covered che in passato avevano rivelato il ritorno del Mandarino in Shang-Chi e l'apparizione di Taskmaster in Black Widow, gli sceneggiatori avrebbero deciso di mostrare Wakanda alle prese con l'attacco di qualcuno che vuole prendere il controllo del regno.

Il nemico di Black Panther dovrebbe quindi essere Namor, pronto a lottare per diventare il sovrano di Wakanda nel nuovo film diretto da Ryan Coogler. Ovviamente, per ora, non c'è alcuna conferma ufficiale da parte dello studio ed è ancora presto per avere delle certezze riguardanti uno dei titoli che non è destinato a un imminente ritorno nelle sale.

Il personaggio, tra le pagine di Avenges vs. X-Men, distrugge Wakanda con delle onde anomale e combattendo con gli atlantidei. Namor è in grado di volare e nuotare ad altissima velocità e può lottare sulla terra, in aria e in acqua. Il personaggio è figlio di un ufficiale della marina e della principessa Fen, figlia dell'imperatore Thakorr di Atlantide ed è il sovrano dei sette mari, in perenne conflitto con la razza umana anche se si allea con gli uomini nel caso in cui si debba fronteggiare dei nemici che minacciano la Terra.