Black Panther 2: Tenoch Huerta interpreterà Namor?

Black Panther 2 avrà tra i propri protagonisti Tenoch Huerta e online sembra essere stato rivelato il ruolo affidato all'attore: Namor il Sub-Mariner. L'attore messicano è recentemente stato uno dei protagonisti della serie Netflix Narcos e sarà tra le star del film The Forever Purge, in arrivo in estate nelle sale americane.

Nel film Black Panther: Wakanda Forever, secondo The Illuminerdi, potrebbe quindi apparire il sovrano dei sette mari che è perennemente in conflitto con la razza umana, che considera colpevole di rovinare e inquinare il mondo acquatico, e la parte sarebbe stata affidata a Tenoch Huerta. Namor, tra le pagine dei fumetti Marvel, possiede un'incredibile forza fisica, la capacità di volare e nuotare ad alta velocità, riuscendo a respirare sulla terra e sott'acqua.

Lo studio ha recentemente condiviso la sinossi ufficiale del sequel:

"Marvel Studios' Black Panther: Wakanda Forever continuerà a esplorare l'incomparabile universo di Wakanda, e tutti i ricchi e variegati personaggi introdotti nel primo film. Scritto e diretto da Ryan Coogler, regista di Black Panther, il film uscirà l'8 luglio 2022."

Secondo quanto anticipato, Black Panther: Wakanda Forever si concentrerà maggiormente sulla vasta gamma di personaggi che sono stati presentati al pubblico nel primo film, oltre ad esplorare i molteplici aspetti del regno di Wakanda, cosa che senza dubbio consentirà al regista Ryan Coogler di spostare l'attenzione da T'Challa.