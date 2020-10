Black Panther 2, Letitia Wright: "Senza Chadwick Boseman sarebbe strano"

L'interprete di Shuri, Letitia Wright, ha ammesso che girare Black Panther 2 senza Chadwick Boseman sarebbe strano**. L'attrice non vuole pensare a cosa accadrà sul set quando Black Panther 2 entrerà in produzione dopo la perdita di Boseman, scomparso improvvisamente a fine agosto a causa di un tumore.

Black Panther: il protagonista Chadwick Boseman in una foto del film

Dopo aver interpretato la sorella minore di T'Challa (Boseman) in tre film Marvel, Letitia Wright ha aggiornato i fan sugli sviluppo attuali di Black Panther 2 dichiarando a Net-a-Porter:

"Stiamo ancora piangendo Chad, è qualcosa a cui adesso non voglio pensare. Il pensiero di girare il film senza di lui è strano. Ma al momento stiamo ancora elaborando il lutto, stiamo cercando di trovare la luce in questa situazione".

Letitia Wright, da Black Panther a Small Axe: "Quando accetto un ruolo deve valerne la pena"

A oggi, Marvel ha lasciato invariata l'uscita di Black Panther 2, fissata per il maggio 2022. Il piano originale dello studio era dare il via alle riprese del sequel nella primavera 2021, ma adesso l'opportunità di realizzare il film senza il suo protagonista potrebbe essere riconsiderata. Restiamo in attesa di capire le nuove mosse dello studio per scoprire come gestirà il futuro del franchise e di Black Panther.