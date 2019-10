Black Panther 2: Falcon e il Soldato d'Inverno appariranno nel film?

Black Panther 2 potrebbe mostrare il ritorno in azione di Falcon e il Soldato d'Inverno, personaggi che prossimamente saranno al centro di un'attesa serie targata Disney+.

Sam Wilson, che ha ereditato lo scudo di Captain America al termine di Avengers: Endgame, e Bucky Barnes sono infatti al centro di The Falcon and the Winter Soldier in cui la loro storia proseguirà da dove si era interrotta.

In Black Panther 2, diretto da Ryan Coogler, i due personaggi interpretati da Anthony Mackie e Sebastian Stan dovrebbero collaborare con il leader di Wakanda. Bucky ha già conosciuto da vicino il regno e Shuri ha creato per lui un braccio bionico dopo quanto accaduto in Captain America: Civil War.

Per ora, tuttavia, si tratta ovviamente di indiscrezioni non confermate e bisognerà attendere per scoprire se c'è qualcosa di vero nella notizia.

Il sequel, in arrivo il 6 maggio 2022, proseguirà la storia iniziata con il film che ha incassato 1.3 miliardi di dollari e Black Panther 2 dovrebbe avere nuovamente come regista Ryan Coogler. Nel cast ci sono Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'O, Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett, Forest Whitaker e Andy Serkis.

