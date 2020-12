Black Panther 2: Chadwick Boseman non verrà sostituito, svelata la data di uscita

Kevin Feige ha confermato la data di uscita di Black Panther 2, ribadendo che Chadwick Boseman non sarà sostituito nel ruolo di T'Challa.

Black Panther 2 riporterà sul grande schermo il mondo di Wakanda senza sostituire Chadwick Boseman nel ruolo di T'Challa, come confermato nell'annuncio che svela inoltre la data di uscita: 8 luglio 2022.

Kevin Feige ha assicurato che il sequel renderà omaggio all'amato attore, pur non svelando dettagli della trama.

Il capo dei Marvel Studios ha dichiarato, parlando di Black Panther 2: "Chadwick Boseman era un attore di immenso talento e un individuo in grado di ispirare che ha avuto degli effetti su tutte le nostre vite, professionalmente e personalmente. La sua interpretazione di T'Challa, Black Panther, è iconica e supera la versione del personaggio in ogni altri mezzo di comunicazione del passato della Marvel. Per onorare ciò che Chad ci ha aiutato a costruire con il suo ritratto del re di Wakanda, vogliamo continuare a esplorare quel mondo e tutti i personaggi ricchi e diversificati introdotti nel primo film".

Il sequel sarà scritto e diretto dal regista Ryan Coogler.