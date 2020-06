Black Panther 2, anche Beyoncé nel sequel del film Marvel?

Black Panther 2 potrebbe vantare la presenza della vincitrice di ben 24 Grammy Awards, Beyoncé Knowles. Stando alle ultime indiscrezioni la cantante e attrice di Houston sarebbe in trattative per un accordo multimilionario con Disney, e questo includerebbe anche il cinecomic dei Marvel Studios.

A riportare la notizia è il tabloid inglese The Sun, e stando alla fonte citata nell'articolo, Beyoncé sarebbe diventata "una grande risorsa per Disney, e l'immagine perfetta per il brand".

L'ultima volta che abbiamo visto (o meglio, sentito) la cantante sul grande schermo è stato in occasione del remake de Il Re Leone, dove ha prestato la voce al personaggio di Nala. Inoltre, di recente Beyoncé ha fatto un'apparizione durante il Disney Family Singalong organizzato da ABC, rete di proprietà Disney.

"Disney le avrebbe proposto un accordo da 80 milioni di sterline, che dovrebbe assicurare la partecipazione di Beyoncé a tre progetti importanti, incluso il sequel di Black Panther" avrebbe continuato la fonte "Stanno anche cercando di averla come voce narrante di nuovi documentari in arrivo su Disney+, sulla scia del successo di quello con Meghan Markle".

Le trattative sarebbero quasi concluse. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni, conferme o smentite.