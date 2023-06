Black Mirror: ChatGPT ha scritto un episodio ed era 'una merda'

Il creatore di Black Mirror Charlie Brooker ha rivelato a Empire di aver provato a scrivere un episodio della serie antologica utilizzando ChatGPT. Il risultato finale è stato "una merda" nelle sue parole.

"Ho giocato un po' con ChatGPT", ha detto Brooker. "La prima cosa che ho fatto è stata digitare 'genera episodio di Black Mirror' e viene fuori qualcosa che, a prima vista, sembra plausibile, ma a una seconda occhiata è una merda. Perché tutto ciò che è stato fatto è cercare tutte le sinossi degli episodi di Black Mirror e metterle insieme".

Black Mirror 6: una scena della sesta stagione

Charlie Brooker ha aggiunto: "Se scavi un po' più a fondo dici, 'Oh, in realtà non c'è nessun vero pensiero originale qui'".

Sebbene l'episodio di Black Mirror fosse inutilizzabile, si è rivelato utile per Brooker per rendersi conto di diversi presenti nello show:

"Ero consapevole di aver scritto molti episodi in cui qualcuno dice: 'Oh, sono stato dentro un computer tutto il tempo!'. Così ho pensato, 'Sto solo facendo emergere il fulcro di ciò che penso sia un episodio di Black Mirror'. Non ha senso avere uno spettacolo antologico se non puoi infrangere le tue stesse regole. Si è trattato di un bicchiere d'acqua fredda in faccia".

Black Mirror: cosa aspettarsi dalla sesta stagione della serie Netflix

Cosa ci aspetta nella sesta stagione di Black Mirror?

La stesta stagione di Black Mirror sarà composta da sei episodi e vedrà un cast composto da Aaron Paul, Annie Murphy, Ben Barnes, Danny Ramirez, Himesh Patel, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault e Zazie Beetz.

Black Mirror 6: un momento della serie

Josh Hartnet, Kate Mara e Aaron Paul reciteranno in un episodio intitolato Beyond the Sea, che è ambientato in un alternativo 1969 e segue due uomini coinvolti in una pericolosa missione high-tech.

"È una specie di passato, presente e futuro distopici", ha detto Brooker a Empire riguardo alla puntata. "Prima ho avuto l'idea della trama e poi, a un certo punto, ho pensato 'E se l'ambientassi alla fine degli anni '60? Sarebbe dirompente e figo!' E poi, quando arrivi effettivamente a scriverlo, ti rendi conto: 'Oh, aspetta, se questo è un momento diverso e tutti i presenti appartengono a quel momento, questo ci informa effettivamente su come i personaggi pensano e si comportano'. Penso che ci sia stato un deliberato rifiuto della nostalgia".

Black Mirror 6 debutterà su Netflix il 15 giugno.