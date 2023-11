Black Friday 2023, Star Wars: Jedi Survivor in versione PS5 è in sconto su Amazon

Su Amazon, in occasione del Black Friday 2023, è possibile recuperare Star Wars: Jedi Survivor, in versione PS5, a un prezzo scontato.

Il gigantesco universo di Star Wars, creato originariamente da George Lucas, ha saputo catturare e ammaliare i fan da ogni dove, andando oltre la dimensione cinematografica iniziale, per poi approdare in quella cartacea, televisiva e nel mondo dei videogiochi. Fra i vari esperimenti, narrativi e ludici, in questo senso, è bene menzionare la serie adesso proseguita con Star Wars: Jedi Survivor, titolo che ha ulteriormente confermato il proprio valore sulle console di nuova e vecchia generazione. Sembra proprio che in occasione del Black Friday 2023 di Amazon questa nuova avventura sia scesa di prezzo, curiosi?

Su Amazon, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, potete recuperare Star Wars: Jedi Survivor a 39,97€, nella sua versione PS5, con uno sconto del 20% sul prezzo segnato in precedenza sul sito (49,98€). Se interessati all'acquisto, o anche solamente a raccogliere maggiori informazioni sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Approfittate del Black Friday 2023 per recuperare Star Wars: Jedi Survivor a un prezzo scontato

Su Amazon, Star Wars: Jedi Survivor viene così descritto: "La storia di Cal Kestis continua in Star Wars Jedi: Survivor, un gioco d'azione e avventura in terza persona con una trama appassionante, sviluppato da respawn entertainment in collaborazione con lucasfilm games. Questo titolo per giocatore singolo fortemente incentrato sulla trama comincia cinque anni dopo gli eventi di Star Wars Jedi: Fallen Order e segue la battaglia sempre più disperata di Cal mentre la galassia scende sempre più nell'oscurità. Spinto ai confini della galassia dall'impero, Cal si ritrova circondato da minacce nuove e familiari. Essendo uno degli ultimi cavalieri Jedi, Cal è costretto a lottare durante i tempi più bui della galassia, ma fino a che punto è disposto a spingersi per proteggere se stesso, il suo gruppo e l'eredità dell'ordine Jedi? Per sopravvivere, i giocatori utilizzeranno l'addestramento di Cal con un elenco esteso di iconiche abilità della forza, stili di combattimento e personalizzazioni per la spada laser, che possono essere combinate in modi nuovi e diversi per combattere da Jedi. Anche se la forza è un potente alleato, potrebbe non bastare. Cal dovrà essere creativo e padroneggiare nuove abilità, tattiche e anche sfruttare l'ambiente intorno a sé per superare gli ostacoli che gli si pareranno davanti".

Se anche voi siete fan di Guerre stellari e curiosi verso Star Wars: Jedi Survivor, non lasciatevi sfuggire l'occasione di recuperarlo in occasione del Black Friday 2023 di Amazon.