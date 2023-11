Star Wars, Daisy Ridley sul nuovo film: 'Non è ciò che mi aspettavo'

Daisy Ridley ha confessati che il preannunciato Star Wars: New Jedi Order sarà assai diverso da come se lo sarebbe aspettato.

Ad aprile, i fan di Star Wars hanno avuto la notizia sorprendente del ritorno di Daisy Ridley nel Rey per un nuovo film ambientato dopo gli eventi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. In un'intervista con Steve Weintraub di Collider per The Marsh King's Daughter, nuova pellicola interpretata dall'attrice inglese, Ridley ha parlato della sua apparizione a sorpresa alla Star Wars Celebration confessando che il film in arrivo è molto diverso da come se lo aspettava.

Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della Forza: Daisy Ridley nel trailer finale del film

"Me la stavo facendo addosso prima di salire sul palco della Star Wars Celebration perché nessuno sapeva che sarei apparsa all'infuori di Kathleen Kennedy e di un altro paio di persone" ha spiegato l'attrice. "Ero così nervosa. Dio mio. Ho ricevuto un'accoglienza meravigliosa, mi sono emozionata. La storia è davvero bella. Aspetto di leggere la sceneggiatura perché, ovviamente, non ho altri aggiornamenti. Non è quello che mi aspettavo, ma sono molto eccitata".

Star Wars concluderà finalmente l'arco narrativo del Prescelto di George Lucas

Di cosa parla Star Wars: New Jedi Order?

Daisy Ridley ha confessato di non sapere ancora se il nuovo film in arrivo sarà l'inizio di una nuova trilogia, ma ha anticipato:

"Conosco la trama. Questo non vuol dire che sappia tutto, ma immagino che potrebbe esserci un seguito. Non so ancora, dopo gli scioperi e i ritardi, quanto velocemente ricomincerà. Ma da quanto mi è stato anticipato finora, credo che il pubblico si entusiasmerà."