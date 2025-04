Black Bag: Doppio Gioco, Michael Fassbender al centro della clip esclusiva

Segreti e ambiguità, ma anche un rigoroso codice d'onore tra spie, tanto più se si tratta di marito e moglie. Questo è il contenuto della clip esclusiva dello spy thriller di Steven Soderbergh, Black Bag: Doppio Gioco, in uscita nei cinema il 30 aprile con Universal Pictures.

Interpretato da Michael Fassbender e Cate Blanchett, Black Bag: Doppio Gioco è un avvincente spy drama che racconta la storia dei leggendari agenti segreti George Woodhouse e della sua amata moglie Kathryn. Quando lei viene sospettata di tradire la nazione, George si trova ad affrontare la prova definitiva: la fedeltà al suo matrimonio o al suo paese.

Nella clip esclusiva, George spiega a Marisa Abela come "funziona" il suo rapporto professionale con la moglie, per cui si dichiara "pronto a tutto".

Spie come noi

Diretto da Steven Soderbergh da una sceneggiatura di David Koepp, Black Bag: Doppio Gioco vede nel cast Cate Blanchett, Michael Fassbender, Marisa Abela, Tom Burke, Naomie Harris, Regé-Jean Page e Pierce Brosnan.

Cate Blanchett in una scena

Parlando dell'atmosfera che aleggia in Black Bag, che ha debuttato col miglior punteggio di un film di Steven Soderbergh su Rotten Tomatoes in 35 anni, Michael Fassbender ha spiegato a EW:

"Il mondo in cui George e Kathryn vivono crea tensione continua. Si guardano tutti alle spalle all'interno della propria organizzazione. Solo l'idea di andare al lavoro e nel proprio spazio di lavoro essere costantemente osservati e valutati... questo livello di sfiducia ti distrugge. La paranoia è costante."

Quanto a Steven Soderbergh, che appare particolarmente soddisfatto del suo ultimo lavoro, anticipa che presto nuove imacce potrebbero affacciarsi: "Lo sceneggiatore David Koepp ha già in mente un'idea per un potenziale sequel. Se saremo abbastanza fortunati da ricevere l'invito a continuare questa storia, sappiamo già in che direzione andare. Non voglio portare sfortuna, ma si troverebbero ad affrontare un problema ancora più serio."