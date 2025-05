Thunderbolts* primo al box office italiano con 2,3 milioni, in calo gli incassi globali

Marvel non tradisce. Si conferma campione d'incassi anche al box office italiano la nuova uscita dell'MCU, Thunderbolts. Se Disney ha di che festeggiare, lo stesso non può dirsi per il botteghino italiano nel suo complesso. Se si esclude l'isola felice del nuovo cinecomic, gli incassi sono in calo e segnano un 4% in meno rispetto allo stesso periodo del 2024 e un 14% in meno rispetto al passato weekend. Ma vediamo in dettaglio i numeri. 2,3 milioni, di cui 1,8 milioni incassati nel weekend, e una media di 3.792 euro in 479 cinema, sono i numeri di un successo, anche se il risultato complessivo è in linea con i titoli minori e non con i grandi blockbuster della compagnia guidata da Kevin Feige.

Michael Fassbneder e Cate Blanchett faccia a faccia

I numeri calano paurosamente se ci si concentra sul secondo titolo della top 5, Black Bag: Doppio Gioco, sofisticato spy thriller diretto da Steven Soderbergh e interpretato dalla coppia d'oro formata da Michael Fassbender e Cate Blanchett. I due attori vestono i panni dei leggendari agenti segreti George Woodhouse e della sua amata moglie Kathryn fotografati in un momento di difficoltà, quando lei viene sospettata di tradire la nazione. Interpretato anche da Marisa Abela, Tom Burke, Naomie Harris, Regé-Jean Page e Pierce Brosnan, il film apre con 437.000 d'incasso, di cui 392 mila euro incassati nel weekend, da 362 sale.

Terzo Until Dawn - Fino all'alba, sanguinolento horror diretto da David F. Sandberg, che racconta lo scontro tra un gruppo di giovani e una presenza inquietante durante una reunion in un rifugio in montagna. Il film incassa 302.000 euro che lo portano a 1,1 milioni raccolti in due settimane.

Un film Minecraft "precipita" dalla prima alla quarta posizione, ma naturalmente resta uno dei titoli più forti di questa stagione. Dopo quattro settimane in testa alla classifica, l'adattamento del divertente videogame interpretato dalle star Jack Black e Jason Momoa incassa altri 301.000 euro arrivando a 11,6 milioni complessivi. Il segreto di tanta attenzione da parte del pubblico ve lo spieghiamo nella nostra recensione di Un film Minecraft.

Quinta posizione per l'horror di Ryan Coogler I peccatori che aumenta di 135 mila euro il suo botteghino, superando il milione di euro in tre settimane. La pellicola vede due gemelli imprenditori intenti a lottare contro i vampiri in una cittadina del Sud negli anni '30.