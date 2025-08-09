Black Bag: Doppio gioco, ecco perché in 4K UHD la spy-story di Soderbergh è ancora più glamour ed elegante

Il film di Steven Soderbergh con Michael Fassbender e Cate Blanchett è arrivato in homevideo grazie a Plaion anche in 4K UHD: è il modo migliore per apprezzare fino in fondo un look elegante fra glamour e giochi di potere.

Sul fatto che Steven Soderbergh sia un cineasta poliedrico non ci sono dubbi. Nella sua carriera ha toccato vari generi e quasi sempre con un buon successo. Stavolta il regista si è cimentato nel genere spy-story, sfoderando con Black Bag: Doppio Gioco un prodotto accattivante nel quale lo stile elegante gioca un ruolo fondamentale. E se il film funziona, è anche grazie a un grande cast, capitanato da due big come Michael Fassbender e Cate Blanchett.

Cate Blanchett e Michael Fassbender, moglie e marito nel film

Proprio le due star formano una coppia sposata che lavora per la British intelligence, ma quando lui deve scovare una talpa all'interno dell'agenzia e nell'elenco dei sospettati c'è anche la moglie, inizia a dubitare anche della coniuge. In un gioco di intrighi, sorprese e giochi di potere, non mancheranno anche glamour e black humour. Che il film abbia un suo perché lo dimostra anche la scelta di farlo uscire con un'edizione 4K UHD a due dischi (c'è anche il blu-ray). Grazie a Plaion Pictures abbiamo potuto apprezzare questa edizione tecnicamente eccellente, che riesce a esaltare al massimo lo stile di Soderbergh.

Video 4K incantevole ed elegante con una sublime gestione delle luci

L'edizione 4K UHD di Black Bag: Doppio gioco

Per un film dall'estetica così curata come Black Bag: Doppio Gioco, l'arrivo di un'edizione in 4K UHD come quella della Plaion Pictures è un toccasana. Il video infatti esalta il girato con Red V-Raptor X 8K e restituisce immagini taglienti, nitide e precise, pur nel contesto di una messa a fuoco più morbida e di filtri di diffusione che regalano al film un look particolarmente elegante e sofisticato. È una morbidezza che pur sottolineando il glamour, non penalizza il dettaglio e la grande quantità di particolari di ogni inquadratura, anche se in certi frangenti parti delle immagini restano naturalmente un po' sfocate.

Agenti in azione per spiare dai satelliti

Quello che impressiona del video 4K è la sublime gestione delle luci: basta vedere le prime scene nel locale dove scende Michael Fassbender, ma soprattutto la cena a casa sua con il tavolo ricoperto da elementi di illuminazione ambrata molto particolari. Ebbene qui il quadro resta perfettamente compatto, il nero profondo e l'effetto delle luci si mantiene integro e senza la minima sbavatura. Per il resto gli incarnati sono realistici, i colori saturi con una tavolozza cromatica in linea con lo stile e le tematiche della spy-story. In ogni caso, tutto è rigorosamente fedele alle scelte di Soderbergh riguardo alle lenti utilizzate, ai filtri e all'illuminazione, e questo per un video 4K è la cosa più importante.

Audio a tratti suggestivo, ma la traccia inglese è più immersiva

Michael Fassbender, Tom Burke e Pierce Brosnan in una scena

Per quanto concerne l'audio, invece, per l'italiano dobbiamo accontentarci di un semplice Dolby Digital 5.1. Sia chiaro che Black Bag - Doppio gioco non è un film di azione e quindi la cosa ne risente di meno, ma certo rispetto al Dolby TrueHD 5.1 inglese le differenze sono molto evidenti. Il film è composto soprattutto da dialoghi fitti, che peraltro escono sempre corposi e chiari dal centrale, ma ci sono alcuni momenti nei quali i suoni possono muoversi fra i diffusori e la direzionalità è fondamentale.

Cate Blanchett in una suggestiva immagine di Black Bag: Doppio gioco

Pensiamo ad esempio alla carrellata iniziale nella quale Michael Fassbender si sposta dalla strada al locale: qui nella traccia italiana musica e voci rimbombano in maniera suggestiva attorno a lui con buona fluidità, ma in quella inglese l'ascolto è decisamente più immersivo e potente, e anche i bassi hanno un impatto maggiore. E così anche nella colonna sonora e nei momenti dove l'esperienza ambientale gioca un ruolo importante.

Gli extra: venti minuti tra scene eliminate e approfondimenti

Il personaggio di Michael Fassbender su un inconico sfondo londinese

Per quanto riguarda gli extra, solo poco più di una ventina di minuti di materiale. Troviamo innanzitutto tre scene eliminate per un totale di circa 5 minuti, a seguire The Company of Talent (10'), featurette nella quale Michael Fassbender, Cate Blanchett, Pierce Brosnan e altri dicono le loro opinioni sul progetto, sulla preparazione per i loro ruoli e sugli altri membri del cast. In chiusura Designing Black Bag (5' e mezzo), con gli stessi membri del cast e la costumista Ellen Mirojnick che discutono degli abiti e delle location utilizzate nel film, con informazioni sugli elementi della scenografia e sui dettagli del set che funge da appartamento di George e Kathryn.