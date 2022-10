Black Adam: la scena post credit è stata piratata online svelando un importante spoiler

Black Adam si trova al centro di un caso di pirateria che ha rovinato la sorpresa ai tanti fan della DC svelando il contenuto della scena post credit dell'atteso film.

Sui social media, nelle ultime ore, è stato infatti condiviso un video che svela degli importanti spoiler prima del debutto nei cinema previsto per il 21 ottobre. Non proseguite con la lettura se non volete alcun tipo di anticipazione .

Twitter ha dichiarato di aver già agito per rimuovere il contenuto che non rispetta le regole della piattaforma, ma la stessa scena del film Black Adam, prodotto da Warner Bros, è ormai diffusa anche su Tik Tok e altri siti.

Warner Bros ha provato a intervenire segnalando tutte le violazioni di copyright, come dimostra anche il messaggio che appare sui post da dove è stato rimosso il filmato.

Dopo l'apparizione del video, tuttavia, si sono diffusi immediatamente i post con il commento a quelle immagini, ovviamente contenente lo spoiler che rende quasi impossibile evitare di venire a sapere che il desiderio di Dwayne Johnson per il futuro del personaggio, a cui ha accennato più volte anche nelle ultime interviste, sembra destinato a diventare realtà in occasione di un sequel che si preannuncia ora come uno dei titoli più attesi da parte dei fan della DC.

Fanno parte del cast ci saranno anche Pierce Brosnan nel ruolo di Doctor Fate, Noah Centineo che sarà Atom Smasher, Aldis Hodge nei panni di Hawkman e Quintessa Swindell che sarà Cyclone.

Jaume Collet-Serra ha diretto il film da una sceneggiatura scritta da Adam Sztykiel e Rory Haines e Sohrab Noshirvani, basata sui personaggi della DC, tratti dai personaggi creati da Bill Parker e C.C. Beck. I produttori del film sono Beau Flynn, Hiram Garcia, Dwayne Johnson e Dany Garcia con Toby Emmerich, Richard Brener, Dave Neustadter, Chris Pan, Walter Hamada, Adam Schlagman, Geoff Johns, Eric McLeod e Scott Sheldon nel ruolo di produttori esecutivi.

Il team creativo dietro le quinte del regista comprende il direttore della fotografia candidato all'Oscar Lawrence Sher, il production designer Tom Meyer, i montatori Mike Sale e John Lee, i costumisti Kurt e Bart, il supervisore degli effetti visivi vincitore del Premio Oscar Bill Westenhofer e il compositore Lorne Balfe.

New Line Cinema presenta una produzione Seven Bucks/Flynn Co. Production, un film di Jaume Collet-Serra, Black Adam, in arrivo nelle sale italiane il 20 ottobre 2022 distribuito da Warner Bros. Pictures.