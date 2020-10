Black Adam: Sarah Shahi nel cast del film con Dwayne Johnson

Nel cast di Black Adam, il film tratto dai fumetti della DC con star Dwayne Johnson, ci sarà anche l'attrice Sarah Shahi. Per ora i responsabili della New Line non hanno voluto rivelare l'identità del personaggio che le hanno affidato, anche se online sono trapelati alcuni dettagli.

Le indiscrezioni pubblicate online sostengono che Sarah Shahi interpreterà in Black Adam una professoressa universitaria e combattente che guida la resistenza a Kahndaq. Secondo The Illuminerdi, invece l'attrice avrebbe ottenuto il ruolo di Isis. Per ora non si ha quindi alcuna certezza e bisognerà attendere ulteriori dettagli.

Il film Black Adam avrà come star Dwayne Johnson e tra gli interpreti ci saranno anche Noah Centineo con il ruolo di Atom Smasher e Aldis Hodge con quello di Hawkman.

Alla regia del film c'è Jaume Collet-Serra, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

Johnson, parlando del film Black Adam, aveva rivelato: "Da ragazzino Superman era l'eroe che ho sempre voluto essere. Ma dopo alcuni anni mi sono reso conto che Superman era l'eroe che non avrei mai potuto essere. Ero troppo ribelle. Troppo chiassoso. Troppo avverso alle convenzioni e all'autorità. Nonostante i miei problemi, ero comunque un bravo ragazzo con un buon cuore, semplicemente amavo fare le cose a modo mio. Ora, anni dopo e ormai cresciuto, con lo stesso DNA che avevo da ragazzino, i miei sogni di diventare un supereroe diventano realtà. Sono onorato nel far parte dell'iconico DC Universe ed è un vero piacere diventare Black Adam".