Black Adam potrebbe perdere quasi 100 milioni dollari al termine della corsa al cinema

Nonostante il weekend di apertura record e l'ottimo successo mediatico riscontrato, diversi analisti ipotizzano una chiusura in perdita per Black Adam al termine della sua uscita nelle sale.

Black Adam è da ieri disponibile in home premiere digitale su tutte le principali piattaforme, ma continua al tempo stesso a essere proiettato in sala. Nonostante il weekend di apertura record a ottobre e l'ottimo responso mediatico, il cinecomic con Dwayne "The Rock" Johnson potrebbe chiudere la sua run cinematografica in perdita.

Stando a Variety, infatti, Black Adam potrebbe perdere tra i 50 e i 100 milioni di dollari al termine della sua corsa al box-office. Per la sua realizzazione il film ha impiegato un budget di 195 milioni di dollari e lo studio ha speso altri 100 milioni di dollari per il marketing. Dati alla mano, la cifra di break even si aggira attorno ai 600 milioni di dollari per ottenere un profitto.

Al momento il film ha incassato 384,5 milioni di dollari al box-office in tutto il mondo e potrebbe chiudere la sua corsa arrivando a 400 milioni (cifra superata in breve tempo da Black Panther: Wakanda Forever).

Qui la nostra recensione di Black Adam; Jaume Collet-Serra ha diretto il film da una sceneggiatura di Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani, su una screen story degli stessi Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani basata sui personaggi DC. Quasi 5.000 anni dopo che gli sono stati conferiti i poteri onnipotenti delle antiche divinità, e imprigionato altrettanto rapidamente, Black Adam (Dwayne Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.