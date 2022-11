Black Adam: Dwayne Johnson critica "l'inspiegabile e ingiustificata" presa di posizione verso Henry Cavill

Dwayne Johnson, promuovendo l'uscita in formato digitale del film Black Adam, ha colto l'occasione per ringraziare i fan di tutto il mondo per il gran numero di download attuati ed è tornato a parlare della questione Henry Cavill e Warner Bros.

L'attore britannico sembra abbia dovuto superare gli ostacoli causati dalle decisioni dello studio.

In un video pubblicato sul suo profilo Twitter personale, Dwayne Johnson ha voluto celebrare l'attuale accoglienza di Black Adam sul web, confermando anche che Warner "inspiegabilmente e ingiustificatamente" non aveva alcuna intenzione di reintrodurre il Superman di Henry Cavill nel DCU fino a quando lui e i suoi colleghi produttori non hanno forzato la questione.

La star britannica ha potuto però riprendere l'iconico ruolo in occasione del debutto sul grande schermo dell'antieroe interpretato da The Rock e i fan stanno attendendo gli aggiornamenti sul futuro del personaggio da parte di James Gunn e Peter Safran, nuovi CEO di DC Studios, che stanno delineando il piano per il futuro dei film e delle serie tratte dai fumetti.