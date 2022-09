Black Adam: il nuovo trailer suggerisce che dopotutto potrebbe diventare un eroe

Come anticipato dallo stesso Dwayne Johnson, Warner Bros. ha lanciato un nuovo trailer di Black Adam, attesa pellicola del DC Universe in uscita nei cinema italiani il 20 ottobre. I fan che hanno guardato con attenzione il precedente trailer riconosceranno molti volti familiari, nel frattempo Black Adam insiste sul fatto che è un villain, ma alcuni indizi lasciano intendere che alla fine dovrà scegliere il bene (forse).

Nel trailer fanno capolino altri personaggi DC come Hawkman (Aldis Hodge), Dr. Fate (Pierce Brosnan), Cyclone (Quintessa Swindell) e Atom Smasher (Noah Centineo), che con molta probabilità faranno ritorno anche in altre pellicole del franchise. In un tweet, Dwayne Johnson sostiene che Black Adam segna "l'inizio di una nuova era nel DC Universe."

Black Adam: il regista spiega perché Pierce Brosnan è stato scelto per interpretare il Doctor Fate

Black Adam vedrà l'introduzione di Dwayne Johnson nei panni di Teth-Adam, l'antieroe la cui storia era stata anticipata nel film Shazam! del 2019. La pellicola in uscita il 21 ottobre 2022 rappresenta il debutto live-action del personaggio, dopo essere apparso solamente in programmi animati come Young Justice. Black Adam è diretto da Jaume Collet-Serra, mentre il copione è stato scritto da Rory Haines e Sohrab Noshiryani. C