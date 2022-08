Black Adam: il regista spiega perché Pierce Brosnan è stato scelto per interpretare il Doctor Fate

Dwayne Johnson è il protagonista di Black Adam ma il Doctor Fate di Pierce Brosnan ha recentemente catturato l'attenzione dei fan: a questo proposito, il regista Jaume Collet-Serra ha spiegato perché Brosnan era l'attore perfetto per interpretare il leggendario personaggio nel DC Extended Universe.

Black Adam: Dwayne Johnson in una scena del trailer

Brosnan interpreterà Kent Nelson, il Dottor Fate, precedentemente incarnato in live-action da Brent Stait di Smallville. Sebbene Pierce sia un vero e proprio veterano per quanto riguarda i film d'azione, basti pensare al franchise di James Bond, il Doctor Fate combatte contro i suoi avversari lanciando incantesimi.

Inoltre, Jaume Collet-Serra ha rivelato ad un giornalista di Vanity Fair che questa versione del Doctor Fate è dotata di un "crudo carisma": sebbene Kent non possa eguagliare il Black Adam di Dwayne Johnson in una gara di forza, è sicuramente in grado di farlo ragionare e di tenergli testa mentalmente.

A tal proposito, il regista di Black Adam ha fornito la seguente spiegazione sul motivo per cui Pierce Brosnan è così perfetto per il ruolo: "Avevo bisogno di un attore speciale per interpretare una leggenda. Il Dr. Fate è un essere molto potente, quindi avevo bisogno di qualcuno come Pierce, qualcuno che sia in grado di sembrare forte senza essere esagerato. Può farlo in un modo molto sottile. Voglio dire, era James Bond, è semplicemente magnetico."