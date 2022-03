Black Adam: un nuovo fumetto anticipa l'uscita del film con Dwayne Johnson

Black Adam arriverà sul grande schermo con l'atteso film con star Dwayne Johnson e, nell'attesa, i fan della DC potranno avvicinarsi alla storia del personaggio grazie a una nuova serie a fumetti.

Il progetto prenderà il via dal 21 giugno e la storia è stata firmata da Christopher Priest (Justice League).

Le copertine del nuovo fumetto dedicato a Black Adam sono invece state firmate da Irvin Rodriguez e le illustrazioni sono di Rafa Sandoval. DC ha già svelanto alcune delle variant delle cover realizzate per il progetto che anticipa l'uscita nelle sale del film.

Christopher Priest ha dichiarato: "La DC mi ha offerto un'opportunità fantastica per esplorare e, per certi versi, re-immaginare questo personaggio sotto una nuova luce e al tempo stesso proporre nuove sfide e conseguenze a un uomo che ha vissuto troppo a lungo ed è alla ricerca disperata di redenzione". Lo sceneggiatore, dopo aver lodato il lavoro di Rafa Sandoval, ha sottolineato: "Il mio unico rimpianto è che abbiamo solo 22 pagine al mese per questa storia".

Rafa Sandoval ha aggiunto: "Sono da sempre un fan di qualsiasi cosa che riguardi Shazam e una delle cose che ho sempre voluto è disegnare un villain carismatico, e Black Adam è perfetto per questa serie. Questa è la prima volta che ho avuto un'opportunità di lavorare con Christopher Priest e la sua attenzione per il dettaglio, sollecitudine e apertura lo rende un grandioso partner creativo".

Le variant cover sono state firmate da Sandoval, Mikeò Janin, Lucio Parrillo, Crystal Kung, Cully Hamner, Travis Mercer e Danny Miki.

La trama del primo numero anticipa che non c'è perdono per Black Adam e il protagonista scopro che è stato infettato da una malattia incurabile che sta distruggendo la sua immortalità. Tormentato dallo spettro di secoli di atti oscuri, Black Adam trasferisce il suo potere a un erede meritevole per offrire redenzione al suo nome e difendere la sua terra natia di Kahndaq, venendo però "amanettato" in modo mistico all'antieroe quando la malattia viene fermata e dando vita al super-team forse più incostante e disfunzionale nella storia della DC.

Ecco le cover dei numeri:

Black Adam 1:25 Variant di Crystal Kung

Black Adam 1:50 Variant di Cully Hamner

Black Adam Main Cover di Irvin Rodriguez

Black Adam Open Order & 1:100 Foil Variant di Lucio Parrillo

Black Adam Open Order Variant di Mikel Janin

Black Adam Open Order Variant di Rafa Sandoval

Black Adam Team Variant di Travis Mercer e Danny Miki

Black Adam arriverà nelle sale americane il 21 ottobre.

Il progetto introdurrà anche la Justice Society of America composta da Atom Smasher (Noah Centineo), Hawkman (Aldis Hodge), Cyclone (Quintessa Swindell), e Doctor Fate (Pierce Brosnan). Alla regia di Black Adam ci sarà il regista Jaume Collet-Serra, che ha collaborato con Johnson anche in occasione di Jungle Cruise.