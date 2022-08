Black Adam: le nuove foto mostrano anche i membri della JSA

Black Adam è pronto ad arrivare sul grande schermo e, in attesa del debutto nelle sale, online è possibile vedere nuove foto che ritraggono il protagonista interpretato da Dwayne Johnson e i membri della JSA.

Le immagini svelano così il look di personaggi come Atom Smasher, ma anche Doctor Fate, ruolo affidato a Pierce Brosnan.

Il film Black Adam, in arrivo sugli schermi italiani a ottobre, mostrerà l'attore Dwayne Johnson nel ruolo del del potente personaggio dagli incredibili poteri, ma molto diverso da altri eroi. L'attore ha spiegato: "Superman non ucciderebbe nessuno. C'è un codice morale che rispetta e onora. Black Adam ha la sua etica personale. Non esiterà, e mi piace divertirmi quando lo spiego, a spezzare qualcuno in due. Letteralmente, prenderà qualcuno per il collo e per l'anca e poi lo spezzerà e farà a pezzi".

Black Adam, diretto da Jaume Collet-Serra, debutterà il 20 ottobre nei cinema italiani. Fanno parte del cast ci saranno anche Pierce Brosnan nel ruolo di Doctor Fate, Noah Centineo che sarà Atom Smasher, Aldis Hodge nei panni di Hawkman e Quintessa Swindell che sarà Cyclone.

Al centro della trama ci sarà Black Adam, che viene liberato quasi 5.000 anni dopo essere stato conferito agli onnipotenti poteri degli dei egizi e imprigionato altrettanto rapidamente. Ma l'antieroe è pronto a scatenare la sua unica forma di giustizia nel mondo moderno.