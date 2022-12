Dwayne Johnson nega i rumor "tossici" su Black Adam: "Mai seguito l'account su Instagram"

A seguito del processo di ristrutturazione in corso del nuovo DC Universe, il futuro di Black Adam è sempre più incerto, ma Dwayne Johnson nega i rumor che danneggerebberro il film.

Continua a piovere sul bagnato in casa DC. Dopo il flop al box office di Black Adam e la cancellazione ufficiale del ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman, sembra proprio che tutto quello che Dwayne Johnson ha cercato di costruire nei mesi scorsi finirà al vento.

Si era anche diffuso un rumor secondo cui il divo avesse smesso di seguire gli account Instagram di Black Adam e della Warner, ma l'attore ha voluto così rispondere: "Falso al 100%. Non ho mai seguito nessuno dei due account. L'era dei social media sta diventando sempre più tossica".

Black Adam: perché è il supereroe di cui avevamo bisogno

In ogni caso un sequel di Black Adam sembrerebbe ormai improbabile. Il film si è rivelato un flop al box office, nonostante Dwayne Johnson abbia diffuso in rete un articolo di Deadline che minimizzava le perdite al botteghino (per molti una semplice mossa di marketing).

James Gunn e Peter Safran sono intenzionati a ripartire da zero per la costruzione del nuovo DC Universe e la recente cancellazione di Wonder Woman 3 unita al mancato ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman (voluto proprio da Dwayne Johnson) ne sono una prova fondamentale.