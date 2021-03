Black Adam: Dwayne Johnson condivide la prima pagina dello script in un video

Le riprese di Black Adam stanno per iniziare e Dwayne Johnson ha condiviso la prima pagina dello script del film che porterà sul grande schermo l'antieroe dei fumetti della DC.

Un video pubblicato su Instagram mostra infatti il copione della star e l'attore ha scritto: "Mi piacerebbe indossare un arcobaleno ogni giorno e dire al mondo che andrà tutto bene. Ma cercherò di portare sulle mie spalle un po' di oscurità fino a quando le cose diventeranno più luminose... Sono l'Uomo in Nero".

Dwayne Johnson ha svelato che sta ricontrollando la sceneggiatura e la star di Black Adam ha spiegato: "Volevo mostrarvi la prima pagina del mio copione, che guardo ogni volta che lo apro. Ho memorizzato queste parole per anni e anni ormai. Ma vi dà un esempio di chi è Black Adam e di chi sia per il mondo del DC Universe. Inoltre penso dica chi sia Black Adam all'interno del mondo degli universi dei supereroi. E questo vuol dire DC Universe e anche Marvel".

L'attore ha aggiunto: "Non sto dicendo che ci sarà un mashup, non lo sto suggerendo, ma sto dicendo che a me non importa e non importa nemmeno a Black Adam: li mettiamo tutti in guardia, che si tratti del DC Universe o del Marvel Universe".

Le riprese del film, come confermato dalla star, inizieranno tra tre settimane. Nel cast del film diretto da Jaume Collet-Serra ci saranno anche Noah Centineo, Sarah Shahi, Aldis Hodgee, Marwin Kenzari, e Quintessa Swindell.