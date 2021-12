Black Adam: Dwayne Johnson svela una nuova foto del film

Black Adam è uno dei film più attesi del 2022 e il protagonista Dwayne Johnson è ritratto sulla copertina del magazine Total Film che ha così svelato uno scatto inedito del protagonista.

L'attore ha scritto online: "Il mondo aveva bisogno di un eroe, invece ha avuto me. Black Adam".

Dwayne Johnson ha inoltre anticipato che tra le pagine del magazine ha condiviso i dettagli del percorso, durato 10 anni, che lo ha portato a interpretare lo schiavo di Kahndaq, che tra le pagine dei fumetti viene liberato dopo 5.000 anni e promette che nessuno potrà mai più fermarlo, realizzando il film Black Adam.

Il progetto introdurrà anche la Justice Society of America composta da Atom Smasher (Noah Centineo), Hawkman (Aldis Hodge), Cyclone (Quintessa Swindell), e Doctor Fate (Pierce Brosnan).

La star, annunciando l'inizio delle riprese, aveva svelato che il sostegno di Warner Bros, New Line Cinema e DC era stato essenziale per poter riuscire ad adattare la storia del personaggio per portarla nelle sale. Dwayne aveva aggiunto: "Nel 2008 avevamo iniziato a parlare del progetto e ha richiesto la pazienza di tutti noi come partner, e ora sono un uomo e un attore molto diverso rispetto a 10 anni fa".

Alla regia di Black Adam ci sarà il regista Jaume Collet-Serra, che ha collaborato con Johnson anche in occasione di Jungle Cruise. Il film arriverà nelle sale di tutto il mondo il 29 luglio 2022.