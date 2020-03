Black Adam: Dwayne Johnson svela quando inizieranno le riprese

Black Adam sarà uno dei prossimi film della DC e Dwayne Johnson, con un post condiviso online, ha annunciato quando inizieranno le riprese. La situazione del settore cinematografico sta subendo degli importanti contraccolpi a causa del Coronavirus, tuttavia la produzione dei prossimi lungometraggi sembra, almeno per il momento, non destinata a modificare le tempistiche previste per la realizzazione.

Dwayne Johnson ha condiviso una foto che lo ritrae mentre si sta allenando scrivendo: "Stesso gioco, livelli diversi. Stesso inferno, diavoli diversi. Mi sto allenando per Black Adam, dove i diavoli possono cambiare, ma l'inferno resta lo stesso. Le riprese inizieranno questa estate".

Secondo le prime indiscrezioni, in Black Adam dovrebbero apparire i membri della Justice Society of America, ma non Shazam. Lo scontro con l'eroe interpretato da Zachary Levi dovrebbe quindi avvenire in Shazam! 3.

Black Adam dovrebbe arrivare nei cinema americani il 22 dicembre 2021, mentre il sequel di Shazam! sarà distribuito nel mese di aprile 2022.

Dwayne Johnson, parlando del film Black Adam, aveva rivelato: "Da ragazzino Superman era l'eroe che ho sempre voluto essere. Ma dopo alcuni anni mi sono reso conto che Superman era l'eroe che non avrei mai potuto essere. Ero troppo ribelle. Troppo chiassoso. Troppo avverso alle convenzioni e all'autorità. Nonostante i miei problemi, ero comunque un bravo ragazzo con un buon cuore, semplicemente amavo fare le cose a modo mio. Ora, anni dopo e ormai cresciuto, con lo stesso DNA che avevo da ragazzino, i miei sogni di diventare un supereroe diventano realtà. Sono onorato nel far parte dell'iconico DC Universe ed è un vero piacere diventare Black Adam".