Black Adam: Dwayne Johnson condivide nuove foto dal backstage del film

Black Adam arriverà nei cinema americani a luglio e Dwayne Johnson ha ora condiviso nuove foto scattate nel backstage dell'atteso film tratto dai fumetti della DC.

L'attore da tempo condivide anticipazioni e contenuti del progetto che lo vede impegnato in prima persona, dietro e davanti la macchina da presa, da vari anni. Gli scatti condivisi su Instagram mostrano la star impegnata nel lavoro necessario a realizzare alcune sequenze grazie agli effetti speciali.

Dwayne Johnson ha scritto online che è rimasto 10 ore davanti alle telecamere per girare delle sequenze necessarie alla postproduzione. Il protagonista di Black Adam ha sottolineato che poteva muovere solo occhi, testa e spalle concentrando il suo sguardo su alcuni punti precisi mentre recitava.

L'attore ha inoltre dichiarato: "Nella mitologia, Teth Adam (il suo nome originale prima che la sua anima venisse oscurata diventando Black), inizia come schiavo a Kahndaq, dove è nato. Queste sequenze in cui è schiavo sono super intricate e complesse. Serve un vero lavoro di squadra per compiere il lavoro".

Alla regia di Black Adam ci sarà il regista Jaume Collet-Serra, che ha collaborato con Johnson anche in occasione di Jungle Cruise. Il film arriverà nelle sale di tutto il mondo il 29 luglio 2022.