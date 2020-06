Black Adam: Dwayne Johnson conferma la partecipazione al DC FanDome

Dwayne Johnson ha confermato he parteciperà all'evento DC FanDome e i fan possono attendersi degli aggiornamenti su Black Adam, l'atteso progetto tratto dai fumetti.

L'annuncio è stato compiuto con un post condiviso su Instagram in cui, ricordando l'appuntamento online per il 22 agosto, dichiara: "La gerarchia del potere nel DC Universe sta per cambiare".

Le riprese di Black Adam avrebbero dovuto iniziare in estate, situazione resa complicata dallo stop alle produzioni cinematografiche e televisive attualmente ancora in corso in quasi tutto il mondo. I fan del DC Universe sono quindi in attesa di nuovi aggiornamenti relative al progetto che in futuro potrebbe dare vita a un crossover con Shazam!.

Dwayne Johnson, parlando del film Black Adam, aveva rivelato: "Da ragazzino Superman era l'eroe che ho sempre voluto essere. Ma dopo alcuni anni mi sono reso conto che Superman era l'eroe che non avrei mai potuto essere. Ero troppo ribelle. Troppo chiassoso. Troppo avverso alle convenzioni e all'autorità. Nonostante i miei problemi, ero comunque un bravo ragazzo con un buon cuore, semplicemente amavo fare le cose a modo mio. Ora, anni dopo e ormai cresciuto, con lo stesso DNA che avevo da ragazzino, i miei sogni di diventare un supereroe diventano realtà. Sono onorato nel far parte dell'iconico DC Universe ed è un vero piacere diventare Black Adam".