Black Adam: il costume di Pierce Brosnan sarà creato in motion capture

Black Adam, con protagonista Dwayne Johnson, è un altro dei titoli DC molto attesi e nel cast ci sarà anche Pierce Brosnan, che interpreterà Doctor Fate e il suo costume pare sarà interamente realizzato in motion capture, come lui stesso ha svelato.

Un intenso primo piano di Pierce Brosnan in una scena di The Matador

La produzione di Black Adam è a buon punto e Pierce Brosnan ha svelato alcune informazioni che riguardano il suo personaggio Doctor Fate, uno dei membri più iconici della Justice Society of America, che verrà introdotta proprio in questo nuovo film. L'attore, parlando con People, ha raccontato del suo personaggio e di come sarà realizzato il suo costume:

"Devo indossare la tuta per la motion capture, che è di per sé una sfida di recitazione. Fortunatamente sono cresciuto a teatro, quindi so come indossare i collant".

Questa tecnologia è molto diffusa quando si lavora ai film di supereroi, ecco perché non stupisce questa rivelazione di Pierce Brosnan. Molti dei costumi del Marvel Cinematic Universe, infatti, sono creati digitalmente, inclusi Spider-Man e Iron Man. Siamo molto curiosi di sapere come sarà il costume di Doctor Fate, ma per questo dovremo aspettare qualche succosa anticipazione.

Insieme a Doctor Fate, in. Black Adam saranno introdotti altri membri della Justice Society of America, tra cui Aldis Hodge come Hawkman, Noah Centineo come Atom Smasher e Quintessa Swindell come Cyclone.

Spinoff di Shazam! incentrato sull'antieroe Black Adam, il film vedrà protagonista Dwayne Johnson e dovrebbe uscire nelle sale il 29 luglio 2022.