Black Adam: una clip condivisa da Dwayne Johnson mostra i terrificanti poteri del protagonista

Black Adam, dopo una lunga attesa, sta per arrivare nelle sale e Dwayne Johnson ha condiviso una nuova clip.

Nel video condiviso online si possono vedere i poteri del protagonista, in grado di annientare un gruppo armato in pochi secondi. La sequenza spettacolare anticipa così l'atmosfera del progetto con star The Rock.

Dwayne Johnson, condividendo il video di Black Adam, ha sottolineato: "Uno sguardo esclusivo al potere dell'Uomo in Nero, alla sua forza, brutalità, rabbia e alla calma davvero pericolosa in mezzo al caos. Scatena l'inferno ed è la forza più potente sul pianeta. Ho lottato per realizzare questo film per 15 anni e sono onorato nell'offrirlo a voi fan".

Il film Black Adam, in arrivo il 21 ottobre nelle sale americane, mostrerà l'attore Dwayne Johnson nel ruolo del del potente personaggio dagli incredibili poteri, ma molto diverso da altri eroi.

Fanno parte del cast ci saranno anche Pierce Brosnan nel ruolo di Doctor Fate, Noah Centineo che sarà Atom Smasher, Aldis Hodge nei panni di Hawkman e Quintessa Swindell che sarà Cyclone.

Jaume Collet-Serra ha diretto il film da una sceneggiatura scritta da Adam Sztykiel e Rory Haines e Sohrab Noshirvani, basata sui personaggi della DC, tratti dai personaggi creati da Bill Parker e C.C. Beck. I produttori del film sono Beau Flynn, Hiram Garcia, Dwayne Johnson e Dany Garcia con Toby Emmerich, Richard Brener, Dave Neustadter, Chris Pan, Walter Hamada, Adam Schlagman, Geoff Johns, Eric McLeod e Scott Sheldon nel ruolo di produttori esecutivi.

Il team creativo dietro le quinte del regista comprende il direttore della fotografia candidato all'Oscar Lawrence Sher, il production designer Tom Meyer, i montatori Mike Sale e John Lee, i costumisti Kurt e Bart, il supervisore degli effetti visivi vincitore del Premio Oscar Bill Westenhofer e il compositore Lorne Balfe.

New Line Cinema presenta una produzione Seven Bucks/Flynn Co. Production, un film di Jaume Collet-Serra, Black Adam, in arrivo nelle sale italiane il 20 ottobre 2022 distribuito da Warner Bros. Pictures.