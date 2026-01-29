Le bizzarre avventure di JoJo: lanciata una sfida di sushi in attesa del ritorno di Steel Ball Run

In vista dell'arrivo di Steel Ball Run su Netflix, per le Le bizzarre avventure di JoJo ** viene lanciata in Giappone una competizione folle quanto i suoi Stand: mangiare cento piatti di sushi**. In palio premi iconici e un evento che celebra l'anno più importante della saga.

Cento piatti di sushi per JoJo

Il 2026 si preannuncia come uno degli anni più importanti di sempre per Le bizzarre avventure di JoJo, pronta a tornare finalmente sul piccolo schermo con l'attesissimo adattamento animato di Steel Ball Run. Per celebrare l'evento, la serie ideata da Hirohiko Araki ha deciso di onorare la propria fama di opera "bizzarra" nel modo più coerente possibile: con una competizione di sushi eating che sembra uscita direttamente da un episodio della saga.

L'iniziativa nasce in collaborazione con Sushiro, celebre catena di ristoranti a nastro trasportatore, un'istituzione sia in Giappone che in Nord America. Il regolamento è semplice solo in apparenza: i partecipanti devono riuscire a divorare cento piatti di sushi. Un numero che, più che una sfida gastronomica, suona come una vera e propria battaglia contro i propri limiti fisici. Chi riesce nell'impresa non ottiene semplici gadget, ma premi pensati per collezionisti hardcore: sagome a grandezza naturale di Jotaro Kujo e Dio Brando, nella loro iconica incarnazione di Stardust Crusaders.

Al momento, la competizione è confermata solo in Giappone e non è previsto un approdo in Nord America, dettaglio che rende l'evento ancora più esclusivo. Una scelta che rafforza il legame tra JoJo e il suo pubblico nipponico, abituato da sempre a iniziative promozionali che mescolano fandom, ironia e resistenza quasi sportiva.

Il ritorno di Steel Ball Run: un nuovo mondo, nuovi Joestar e un'attesa lunghissima

Se la gara di sushi serve a stuzzicare l'attenzione, il vero piatto forte resta il ritorno dell'anime. Steel Ball Run è considerato da molti uno degli archi narrativi più amati e ambiziosi dell'intera saga. Ambientato quasi cento anni prima degli eventi di Stone Ocean, introduce un mondo radicalmente diverso, nato dopo la riscrittura della realtà causata dal villain Pucci. I Joestar esistono ancora, così come gli Stand, ma tutto appare familiare e al tempo stesso completamente nuovo.

Le bizzarre avventure di Jojo: i protagonisti della serie

Al centro della storia troviamo Johnny Joestar e Gyro Zeppeli, due outsider legati da un destino comune: partecipare a una folle corsa di cavalli attraverso il Nord America. Il premio non è solo la vittoria, ma la possibilità di vedere realizzato il proprio desiderio più profondo. Per Johnny, paralizzato, significa tentare di riappropriarsi dell'uso delle gambe, rendendo il viaggio non solo una competizione, ma un percorso di trasformazione personale.

Dal punto di vista editoriale, Steel Ball Run non rappresenta l'ultimo capitolo del manga. Dopo di esso sono arrivati Jojolion e l'arco attualmente in corso, The JOJOLands, che proseguono l'esplorazione di questo nuovo universo narrativo. La loro eventuale trasposizione animata potrebbe richiedere anni, ma la popolarità crescente del franchise lascia intendere che sia solo una questione di tempo.

Nel frattempo, l'annuncio della data di uscita dell'anime - fissata per il 19 marzo su Netflix - segna la fine di un'attesa lunga e carica di aspettative. E mentre alcuni fan si preparano a rivedere i Joestar in azione, altri stanno probabilmente allenando lo stomaco.