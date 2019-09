Birds of Prey, Warner Bros insoddisfatta del film: reshoots e revisione in arrivo?

Pare che per Birds of Prey le cose non stiano andando come sperato. Dalle prime proiezioni test, infatti, la Warner Bros. non sia particolarmente convinta del risultato finale, tanto da subire, dopo la modifica di alcune scene d'azione, una vera e propria revisione. Un segnale non certo positivo per il film che vede il ritorno nelle sale del personaggio di Harley Quinn, interpretato da Margot Robbie.

La situazione per Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), così come riportano i sempre bene informati di Wee Got This Covered, sembra piuttosto critica, al netto di alcuni screen test in cui il pubblico ha apprezzato soprattutto la performance di Ewan McGregor e il tono cupo ed estremamente violento del cinecomic. Ma pare che tutto ciò non sia bastato e che l'opera sia finita nuovamente al montaggio. Il termometro della vicenda lo dà Grace Randolph, da sempre ben addentrato a Hollywood, che scrive su Twitter: "La condizione di Birds of Prey è caotica. Ho sentito oggi che la sua situazione è la stessa accaduta per Rogue One e il film sta subendo una grande revisione".

Insomma se non è 'allarme rosso', ci siamo comunque molto vicini. Tenendo conto di come sono andati gli ultimi lavori del DCEU come Justice League, ma anche Suicide Squad, è lecito pensare che la casa di produzione voglia perciò correre ai ripari per non rischiare i disastri del passato. D'altronde anche Rogue One: A Star Wars Story, non a caso citato nel post, si era trovato nella stessa drammatica situazione, ma poi il risultato finale era stato estremamente positivo.

Nulla vieta che possa avere lo stesso destino anche questa nuova opera che vede protagonista Margot Robbie e una nutrita serie supereroine 'badass' pronte a non farci schiacciare, interpretate da Jurnee Smollett-Bell, Mary Elizabeth Winstead, Renee Montoya e Ella Jay Basco. Non resta perciò che aspettare il 7 febbraio 2020, giorno in cui Birds of Prey uscirà nelle sale, per capire se questo riassemblaggio ha centrato gli obiettivi sperati o meno.