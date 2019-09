Birds of Prey: il teaser trailer legato a It: Capitolo 2

Nel teaser trailer di Birds of Prey, Harley Quinn compare tra i palloncini rossi di Pennywise, star di It: Capitolo 2.

Un nuovo teaser trailer di Birds of Prey è apparso online e sarà essere associato alle proiezioni in sala di It: Capitolo 2. Il film è targato DC Comics e riunisce un team femminile di lotta contro il crimine, capitanato da Harley Quinn, nelle cui vesti torna dopo la performance in Suicide Squad, Margot Robbie.

La particolarità del teaser, che è stato diffuso anticipatamente online, è l'evidente accostamento con il film tratto dal romanzo di Stephen King che esce oggi nelle sale italiane (ne abbiamo parlato nella nostra recensione del film ispirato all'opera di Stephen King) . La sequenza mostra l'intro con i palloncini di Pennywise che salgono verso l'alto e in lontananza una figura nell'oscurità che si avvicina e si rivela essere Harley Quinn, che impugna il martello con il quale fa scoppiare un paio di palloncini. Il teaser trailer prosegue mostrando brevemente in azione le altre componenti del team, ovvero Oracle, Black Canary e la Cacciatrice. Per pochi secondi s'intravede anche Roman Sionis/Black Mask, interpretato da Ewan McGregor.

Birds of Prey è diretto da Cathy Yan e finanziato da Kroll & Co Entertainment con Clubhouse Pictures, e Margot Robbie che partecipa in qualità di produttrice. La star di C'era una volta a... Hollywood ha rivelato che il titolo provvisorio del film era 'Volpi forza cinque', in omaggio a Pulp Fiction, quando Mia Wallace (Uma Thurman) racconta a Vincent Vega (John Travolta) la sua esperienza nell'episodio pilota di una serie tv.