Birds of Prey: ecco la ricetta per preparare il sandwich preferito da Harley Quinn! (VIDEO)

Bruno Oliver ha svelato come ricreare nelle proprie cucine il sandwich amato da Harley Quinn nel film Birds of Prey.

Birds of Prey contiene una scena in cui il cuoco Sal prepara un sandwich a Harley Quinn e ora l'attore Bruno Oliver ha svelato i segreti della ricetta usata per il film con star Margot Robbie.

Quel momento del film sembra sia stato particolarmente apprezzato dai fan della DC che ora potranno mettersi alla prova ricreando nelle proprie cucine il panino.

In Birds of Prey Harley Quinn inizia una nuova vita dopo aver posto fine alla sua storia d'amore con il Joker. In una scena la ragazza si ferma per acquistare il suo sandwich preferito, ritrovandosi però alle prese con dei cacciatori di taglie che la inseguono.

Bruno Oliver ha ora svelato che per ricreae la ricetta servono bacon, uova, formaggio e pane di tipo ciabatta.

L'attore, nel video condiviso da Variety, ha raccontato che il giorno prima delle riprese sul set si è impegnato in cucina: "Ho trascorso la notte distruggendo la mia cucina preparando innumerevoli volte sandwich con le uova". I panini mostrati nel film, tuttavia, sono stati realizzati da uno chef del catering: "Ci sono delle piccole cose che non posso fare, come aprire due uova con una mano".

Oliver ha inoltre raccontato a Variety che dall'uscita del film molte persone hanno tentato di ricreare il sandwich e hanno condiviso storie relative a quel momento della storia: "Sono rimasto sorpreso. Ho letto molto sul sandwich come se fosse una metafora del percorso di recupero di Harley e che si sottolineava come Sal fosse l'unico personaggio di sesso maschile del film che non si comporta male con lei".

