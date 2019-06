Birds of Prey: il nuovo look di Harley Quinn svelato da una foto leaked

Il nuovo impertinente look di Harley Quinn in Birds of Prey svelato da una foto leaked.

Una foto leaked di Birds of Prey avrebbe svelato il nuovo impertinente look di Harley Quinn. La foto è stata poi rimossa dal web, non abbastanza velocemente perché i fan non riuscissero a salvarla e riproporla.

Nella foto leaked, Margot Robbie indossa un mini top rosa sotto una tuta giallo oro con la zip aperta. La Robbie sfoggia due codini colorati uno di blu e uno di rosa. L'attrice australiana e la costume designer Erin Benach hanno lavorato per dare un nuovo look al personaggio, più sensuale, ma anche deciso e sbarazzino.

Birds of Prey: una foto leaked svela il nuovo look di Harley Quinn, interpretata da Margot Robbie

Al centro di Birds of Prey vi saranno Harley Quinn, Black Canary e Cacciatrice intente a unire le forze per combattere Black Mask, villain affidato a Ewan McGregor. Le protagoniste saranno le attrici Margot Robbie, Jurnee Smollett e Mary Elizabeth Winstead, con loro nel cast anche Rosie Perez nel ruolo della detective Renee Montoya e Chris Messina.

La regista del film - il cui titolo intero è Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), è Cathy Yan. La distribuzione nelle sale americane è prevista a partire dal 7 febbraio 2020.