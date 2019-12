Birds of Prey: le nuove foto del film mostrano il look di Harley Quinn

Birds of Prey arriverà tra qualche mese nelle sale e le nuove foto svelano il look di Harley Quinn, interpretata da Margot Robbie.

Birds of Prey è il nuovo cineconic con star Margot Robbie e le foto inedite condivise dal magazine Total Film permettono di dare un'occhiata in anteprima al look scelto per Harley Quinn e le altre protagoniste.

La copertina della rivista dedicata al cinecomic della DC ritrae infatti i cinque personaggi principali: oltre all'iconico personaggio affidato a Margot Robbie ci sono Huntress interpretata da Mary Elizabeth Winstead, Bumbleebee che è stata affidata a Christina Hodson, Black Canary nella versione di Jurnee Smollet-Bell, Renee Montoya che avrà il volto di Rosie Perez e Cassandra Cain, ruolo affidato a Ella Jay Basco.

Tre ulteriori foto mostrano la protagonista sul set e la regista Cathy Yan ha anticipato che il film mostrerà Harley affrontare la fine della sua relazione con Joker e decidere di unire le forze con altre donne, imparando inoltre che è in grado di sopravvivere da sola, aiutando se stessa e gli altri membri del suo team al femminile ad emanciparsi.

Margot ha inoltre aggiunto che Harley è la voce narrante del film, permettendo così allo spettatore di addentrarsi nella sua mente e vedere il mondo dalla sua prospettiva.

Al centro della storia di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) ci saranno Harley Quinn, Black Canary e Huntress impegnate a unire le forze per difendere la giovane da Black Mask, villain affidato a Ewan McGregor, minaccia che porterà alla creazione di un'inaspettata alleanza al femminile. Le protagoniste saranno le attrici Margot Robbie, Jurnee Smollett e Mary Elizabeth Winstead, mentre nel cast ci saranno anche Rosie Perez nel ruolo della detective Renee Montoya e Chris Messina con una parte da villain.