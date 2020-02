Birds of Prey: Margot Robbie svela quale tatuaggio di Harley Quinn ama di più

Birds of Prey ha nuovamente come protagonista Margot Robbie e l'attrice ha svelato quale dei tanti tatuaggi di Harley Quinn è il suo preferito.

Mary Elizabeth Winstead, che ha recitato con lei nel cinecomic al femminile della DC - di cui potete leggere la nostra recensione di Birds of Prey - le ha infatti posto la domanda durante un'intervista condivisa su YouTube.

Margot Robbie ha quindi risposto: "Non lo vedete in Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) perché è nascosto dal costume, ma in Suicide Squad si poteva un po' vedere. Sull'anca destra ha un delfino che salta sopra un arcobaleno e amo quel tatuaggio perché ho pensato che per Harleen Quinzel farsi un tatuaggio sarebbe sembrato qualcosa di super ribelle. E non aveva ovviamente idea di dove la vita l'avrebbe portata".L'attrice ha proseguito: "E a quindici anni si è sentita probabilmente la più ribelle di sempre, dura ma con un tatuaggio cool che era questo delfino che salta sopra un arcobaleno che era anche sexy. E sembrava semplicemente qualcosa che la quindicenne Harleen Quinzel avrebbe fatto. Quindi è sempre stato il mio preferito perché permetteva di pensare a una storia legata al personaggio".

Al centro della storia di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) ci sono Harley Quinn, Black Canary e Huntress impegnate a unire le forze per difendere la giovane da Black Mask, villain affidato a Ewan McGregor, minaccia che porterà alla creazione di un'inaspettata alleanza al femminile.

Le protagoniste saranno le attrici Margot Robbie, Jurnee Smollett e Mary Elizabeth Winstead, mentre nel cast ci saranno anche Rosie Perez nel ruolo della detective Renee Montoya e Chris Messina con una parte da villain.