Birds of Prey: Margot Robbie svela il titolo completo del cinecomic

Birds of Prey, il cinecomic al femminile tratto dai fumetti della DC, arriverà nel 2020 sugli schermi cinematografici e la protagonista Margot Robbie ha svelato il titolo completo del progetto.

La foto che mostra il copione, scritto da Christina Hodson, riporta l'aggiunta del sottotitolo Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, scritta accompagnata da un "bacio" della star.

Birds of Prey sarà diretto dalla regista Cathy Yan e verrà distribuito nelle sale americane a partire dal 7 febbraio 2020.

Nel cinecomic, le cui riprese inizieranno a gennaio, si vedranno Harley Quinn, Black Canary e Huntress unire le forze per difendere la giovane da Black Mask, villain affidato a Ewan McGregor. Le protagoniste saranno invece le attrici Margot Robbie, Jurnee Smollett e Mary Elizabeth Winstead, mentre nel cast ci sarà anche Rosie Perez nel ruolo della detective Renee Montoya.

Tra gli ultimi arrivi tra gli interpreti del progetto ci sarà poi l'attrice Ella Jay Basco nella parte di Cassandra Cain.