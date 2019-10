Birds of Prey: Joker e Harley Quinn si sono lasciati, la conferma nel trailer

Nel trailer di Birds of Prey si conferma che Joker e Harley Quinn si sono lasciati e la protagonista cercherà di iniziare una nuova vita.

Birds of Prey, con il primo trailer ufficiale, ha svelato che Harley Quinn e il Joker si sono lasciati, rivelazione compiuta nei primi minuti del video.

Warner Bros., poche ore fa, ha condiviso online il trailer dell'atteso cinecomic con protagonista Margot Robbie e all'inizio del video si dichiara immediatamente che la protagonista di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è di nuovo single.

Harley Quinn spiega infatti: "Io e il Joker ci siamo lasciati. Volevo un nuovo inizio, ma si è scoperto che non ero l'unica donna di Gotham in cerca di emancipazione".

La ragazza incontra quindi Black Canary, Huntress e altri personaggi femminili con cui stringe un'alleanza, come richiesto proprio dalla star del progetto.

La sceneggiatrice Christina Hodson ha spiegato: "Margot Robbie sapeva che voleva raccontare una storia 'Harley Quinn più le ragazze'. Quella era l'idea da cui è nato il progetto. Sapeva di volere una gang al femminile. Voleva che Harley avesse delle amiche".

Al centro della storia di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) ci saranno Harley Quinn, Black Canary e Huntress impegnate a unire le forze per difendere la giovane da Black Mask, villain affidato a Ewan McGregor, minaccia che porterà alla creazione di un'inaspettata alleanza al femminile. Le protagoniste saranno le attrici Margot Robbie, Jurnee Smollett e Mary Elizabeth Winstead, mentre nel cast ci saranno anche Rosie Perez nel ruolo della detective Renee Montoya e Chris Messina con una parte da villain.